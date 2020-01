Milan, dirigenza al completo in sede – VIDEO

Sono arrivati tutti i dirigenti del Milan presso la sede di Via Aldo Rossi. Si parla del futuro del club e delle prossime scelte di calciomercato.

Giorni di discussioni e di decisioni per il futuro. Il Milan deve scegliere le strategie per migliorare definitivamente la propria rosa.

I dirigenti sono al lavoro. Non a caso si segnale la presenza dell’intero stato maggiore rossonero a Casa Milan in questo primo pomeriggio, dopo la conferenza di presentazione di Begovic e Kjaer.

Paolo Maldini, Frederic Massara, Zvonimir Boban e pure Ivan Gazidis. Tutti si sono recati presso la sede ufficiale di via Aldo Rossi. Possibili riunioni operative per deliberare le prossime mosse. Non si escludono anche incontri con agenti ed intermediari di calciomercato.

Boban è stato l’ultimo ad arrivare in ordine di tempo. Il dirigente croato è alle prese, secondo recenti indiscrezioni, con la trattativa per Dani Olmo, talento della Dinamo Zagabria.

