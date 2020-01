Agente Vecino in sede: la Lazio sfida il Milan

Calciomercato Milan | Secondo le ultime news l’agente di Matias Vecino starebbe discutendo della sua partenza con l’Inter in questi minuti.

Matias Vecino molto probabilmente lascerà l’Inter. Il centrocampista uruguayano dovrebbe essere un sacrificato di lusso in vista della sessione di calciomercato in corso.

Un nome molto caldo quello del calciatore sudamericano. Anche per il Milan, visto che si è parlato nei giorni scorsi di uno scambio alla pari con Franck Kessie. Una soluzione però al momento saltata e poco convincente.

Come riferito da Tuttomercatoweb.com, l’agente Alessandro Lucci è nella sede dell’Inter. Per parlare del futuro di Vecino, suo assistito che nelle ultime ore non ha ricevuto rassicurazioni sul proprio destino professionale.

Pare che i rapporti tra Vecino e Antonio Conte non siano idilliaci. Anzi, il tecnico interista ha dato il via libera alla sua cessione, che aprirebbe spazio per l’acquisto di Christian Eriksen, calciatore che al contrario farebbe decisamente felice Conte e compagnia.

Il numero 8 in partenza e l’incontro con l’agente definirà le modalità e soprattutto le possibili destinazioni. Il Milan resta in corsa, senza ipotetici scambi, ma occhio anche alla Lazio. La squadra rivelazione del campionato si sarebbe interessata a Vecino, come alternativa di lusso per il proprio centrocampo.

Lucci, all’uscita dalla sede dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “Non abbiamo parlato di Vecino. Lui sta bene all’Inter. Ipotesi Milan? Sono opzioni venute fuori solo a livello giornalistico, non intende muoversi”.

Parole di circostanza, visto che Vecino avrebbe già dato l’ok per il trasferimento. Sarà lui a decidere l’eventuale destinazione futura.

