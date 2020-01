Sportmediaset – Il Milan si muove su Dani Olmo. L’alternativa è Under

Calciomercato Milan | Dani Olmo resta un obiettivo concreto del club rossonero. In alternativa c’è un esterno della Roma.

Il Milan fa sul serio per Dani Olmo. Tutt’altro che abbandonata la pista che riguarda l’esterno offensivo spagnolo, da tempo obiettivo dei rossoneri.

Il classe ’98 è un nome sempre caldo. Lo ha confermato oggi la redazione di Sportmediaset, che oggi ha ribadito come siano in programma nuovi contatti e vere e proprie missioni di mercato per arrivare a questo calciatore di talento.

Nonostante il Milan sia passato al 4-4-2 ormai in maniera fissa, come dimostrato anche la gara di ieri contro la SPAL, la dirigenza del Milan starebbe cercando un esterno offensivo per completare la propria rosa.

Calciomercato Milan, si muove Boban per Dani Olmo

Zvomimir Boban è l’ago della bilancia. Il dirigente croato si sta muovendo personalmente per convincere la Dinamo Zagabria, club principale del suo paese, ad aprire le porte all’approdo di Olmo al Milan.

Nonostante il presidente della Dinamo abbia negato i contatti, il Milan sembra insistere. Il profilo di Dani Olmo piace sia per età (ha solo 21 anni), sia per questioni tecnico-tattiche: il calciatore può giocare sia esterno di centrocampo, sia come seconda punta.

Come detto il Milan prenderà un esterno alto. L’alternativa a Olmo arriverebbe dall’Italia: i rossoneri seguono sempre Cengiz Under, attaccante mancino della Roma che in giallorosso sta deludendo non poco le aspettative.

Un colpo possibile e forse anche più semplice, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Under partirà quasi sicuramente dalla capitale se la Roma riuscisse a chiudere l’affare con Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter che appare ad un passo dal ritorno a ‘casa’.

Una cosa è certa. Il Milan si muoverà in maniera concreta per rinforzare il proprio attacco.

