Pres. Dinamo Zagabria: “Dani Olmo-Milan? Invenzioni giornalistiche”

Il presidente della Dinamo Zagabria ha smentito le voci sull’offerta del Milan per Dani Olmo

Ieri sera in Croazia la clamorosa indiscrezione: Dani Olmo ad un passo dal Milan per 30 milioni. La notizia non è stata però confermata da fonti italiane. Anzi, Gianluca Di Marzio ha riferito di una secca smentita da parte dei rossoneri.

Adesso arriva anche quella della Dinamo Zagabria da parte del presidente Mirko Barisic. Intervenuto a Tuttomercatoweb, il numero uno croato ha spiegato: “La notizia non so da dove sia uscita, anche perché sono il numero uno del club e posso dire di non aver ricevuto nessuna chiamata. Né dal Milan, né in generale dall’Italia. Per questo posso catalogare quel che è uscito come una speculazione giornalistica. Poi, da qui a fine gennaio mancano ancora due settimane per cui tutto può succedere“.

Il giocatore, stando alle dichiarazioni di Barisic, non è sul mercato al momento, ma la sua volontà è chiara. Intanto, sulla valutazione di 30 milioni, il presidente ha spiegato: “È sicuramente una buona cifra ma prima dovrebbe arrivare qualcuno a offrirla per essere presa in considerazione. Diciamo che al momento non possiamo fissare un prezzo per Dani Olmo, non essendoci state richieste“.

OFFERTA DEL SIVIGLIA PER PIATEK: LE ULTIME