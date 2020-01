Il Milan avrebbe fatto un’offerta alla Dinamo Zagabria per Dani Olmo. In Croazia parlano di accordo vicino

Nuova sessione di calciomercato, nuove indiscrezioni su Dani Olmo. Dalla Croazia parlano di un’offerta da 30 milioni inviata dal Milan alla Dinamo Zagabria, squadra del centrocampista spagnolo. Addirittura si parla di accordo vicino perché c’è la volontà del giocatore di trasferirsi in rossonero.

Chiaramente questa sarebbe un’operazione condotta da Zvonimir Boban che ha contatti importanti con la Dinamo Zagabria. 30 milioni però sono tanti e probabilmente il Milan ha già avviato delle trattative importanti per una cessione: Suso, Piatek, Kessie o Lucas Paquetà sono i nomi più in voga. L’acquisto di Dani Olmo comunque sarebbe molto importante per il Milan perché parliamo di un giocatore di grandissime qualità.

Dani Olmi ha già detto sì

Soltanto poche settimane fa veniva dato per fatto al Barcellona. Adesso invece c’è questa fonte molto attendibile croata che parla di un’offerta del Milan. Siamo in attesa di aggiornamenti e conferme anche da fonti italiane, anche se per il momento non se ne parla. Ad ora è sportske.jutarnij.hr a parlare e, ripetiamo, a dare l’affare molto vicino alla chiusura.

Infatti Dani Olmo avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Milano e giocare per il Milan. Lui ha tanta voglia di cambiare aria da tempi non sospetti e la Dinamo, a sua volta, non vuole trattenere un giocatore scontento. Il Barcellona ci ha provato, ma ora con il cambio in panchina probabilmente sono cambiate le strategie. Allora potrebbe approfittarne il Diavolo che ha bisogno di giocatori con queste qualità.

Nel 4-4-2 di Stefano Pioli c’è la necessità di prendere un nuovo esterno. Suso non dà garanzie largo a destra, Castillejo da solo non basta. Si è pensato a Matteo Politano e anche a Cengiz Under, ora spunta di nuovo Dani Olmo, cercato in passato anche da Massimiliano Mirabelli. Come sempre vi aggiorneremo su questa importante voce di calciomercato.