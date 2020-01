Rodriguez sceglie il Fenerbahce: ecco quanto incassa il Milan

Rodriguez se ne va al Fenerbahce. Lo svizzero ha preferito i turchi al PSV. Ecco quanto incassa il Milan che aveva accettato entrambe le offerte

Ricardo Rodriguez ha scelto il Fenerbahce e non il PSV Eindhoven. In questi ultimi due giorni gli olandesi hanno trattato con i rossoneri per arrivare ad un accordo. Il giocatore però ha rifiutato perché preferisce andare in Turchia.

A rivelare questa indiscrezione è Gianluca Di Marzio sul suo account Twitter. Svelato anche il costo e la formula dell’operazione: sarà prestito con obbligo di riscatto per un totale di 5 milioni. Un incasso più basso rispetto al previsto. Il Milan è partito da una richiesta di dieci milioni, poi è sceso a 6 per coprire il costo di ammortamento e non fare minusvalenza. Adesso invece ci sarà una perdita di quasi un milione.

Il Milan, come rivelato da Sky Sport, aveva accettato entrambe le offerte. La scelta finale è spettata al giocatore che, a quanto pare, ha preferito il Fenerbahce al PSV. Quindi Turchia e non Olanda. In questo modo potrà giocare con maggior continuità e questo gli servirà in vista dell’Europeo.

MILAN SPAL 3-0: VIDEO GOL E HIGHLIGHTS