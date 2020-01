Ex Milan – Il Brescia mette nel mirino Abate

Ignazio Abate al termine della scorsa stagione ha concluso la sua lunga esperienza al Milan ed è rimasto senza squadra. Nonostante avesse mostrato buona condizione fisica, non ha firmato per altri club.

Non che le richieste siano mancate, ma il 33enne terzino destro ha preferito prendersi una pausa. Nessun ritiro annunciato, anzi sembra che vi sia la possibilità di un suo ritorno in campo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, in questi giorni il Brescia ha avviato dei contatti con Abate.

Un sondaggio per capire se ci sia la possibilità di intavolare una vera trattativa e di giungere a un accordo contrattuale. Le Rondinelle sono penultime nella classifica del campionato Serie A e in questo mercato invernale devono rinforzarsi per provare a raggiungere la salvezza.

L’arrivo di un giocatore esperto come Abate sarebbe positivo per mister Eugenio Corini, che ha bisogno sia di esperienza che di qualità per far risalire la squadra. L’ex Milan a Brescia ritroverebbe Mario Balotelli, che fu suo compagno in maglia rossonera. Da vedere se nei prossimi giorni i negoziati partiranno in maniera più concreta e si arriverà ad un’intesa.

