Milan, Antonio Donnarumma ha stabilito un record

Antonio Donnarumma in Milan-SPAL 3-0 di Coppa Italia ha stabilito un nuovo record che riguarda i portieri della storia rossonera.

Mercoledì sera in Milan-SPAL di Coppa Italia è toccato ad Antonio Donnarumma scendere in campo come titolare. L’infortunio del fratello Gianluigi gli ha permesso di giocare dal primo minuto.

Il 29enne portiere di Castellammare di Stabia è riuscito a non prendere gol, rendendosi protagonista nel finale di partita di una prodezza sul colpo di testa ravvicinato di Alessandro Murgia. L’unica parata impegnativa della serata, ma lui è stato bravissimo a farsi trovare pronto nell’occasione.

Per Antonio Donnarumma quella contro la SPAL è stata la terza presenza da quando è tornato al Milan nell’estate 2017. La prima fu nel dicembre successivo, quando dovette sostituire sia Gigio che Marco Storari nel derby di Coppa Italia vinto ai supplementari contro l’Inter. Fu autore di una grande prestazione. Seconda apparizione nel febbraio 2018 in Europa League contro il Ludogorets nel match di ritorno dei Sedicesimi.

Cosa accomuna le tre partite? Il fatto che il Milan non solo abbia vinto, ma non abbia neppure subito gol. Questo rappresenta un record per Donnarumma, unico portiere della storia rossonera ad aver giocato almeno 300 minuti senza subire reti. Una sorta di talismano. Adesso bisognerà vedere contro l’Udinese se Gigio recupererà oppure se toccherà ad uno tra Antonio e il neo-arrivato Asmir Begovic.

Tassotti: “Leonardo spinto ad allenare. Dovevo andare alla Juve con Allegri”