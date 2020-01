Donnarumma, le condizioni in vista di Milan-Udinese

News Milan: le condizioni di Gianluigi Donnarumma a due giorni dalla sfida in campionato contro l’Udinese.

Come sta Gianluigi Donnarumma? In molti se lo chiedono, e non solo i tifosi del Milan. Il portierone rossonero è uscito malconcio dall’ultima trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari.

Pur avendo mantenuto la porta inviolata, ha sofferto nel finale di un problema che lo ha quasi costretto a chiedere il cambio. In realtà lo aveva richiesto effettivamente, poi ha stretto i denti e concluso la partita. Pochi giorni dopo il Milan, qui l’ultimo bollettino ufficiale, tramite un comunicato ha riferito del problema accorso: “Contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all’esame di risonanza magnetica”.

Un problema muscolare dunque, che lo ha costretto a guardare dalla tribuna il match di Coppa Italia vinto contro la SPAL, sostituito proprio dal fratello Antonio. Al momento da quanto si vocifera, Gigio non dovrebbe farcela a recuperare in vista di Milan-Udinese. Oggi ha svolto soltanto una parte dell’allenamento con la squadra.

Sta tentando di recuperare, ma resta comunque il forte dubbio se valga o meno rischiarlo anche qualora fosse ritenuto idoneo per giocare. I sostituti ci sono, scalpitano e sono parecchio motivati. In caso di (possibile) forfait di Gigio Donnarumma, sarà ballottaggio tra Antonio Donnarumma e Asmir Begovic.

Quest’ultimo, arrivato in prestito dal Bournemouth per sostituire Pepe Reina andato sempre in prestito semestrale all’Aston Villa, si è presentato ieri alla stampa. Ha già svolto i primi allenamenti, e sarà regolarmente a disposizione. Vedremo se giocherà il bosniaco in porta, oppure verrà riconfermato Antonio Donnarumma dopo la buona prestazione contro la SPAL in Coppa Italia.

