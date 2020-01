Sportmediaset – Emre Can-Milan, si può: il tedesco apre al trasferimento

Calciomercato Milan | Il centrocampista tedesco Emre Can apre all’idea di trasferirsi in maglia rossonera, già nella sessione di gennaio.

Il Milan può strappare alla Juventus un suo calciatore di primo piano, già nella sessione di mercato di gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Sportmediaset, i rossoneri si sarebbero nuovamente fiondati su Emre Can, centrocampista tedesco di origine turca che non è considerato un titolarissimo nella Juve attuale.

Già in passato il Milan si era interessato a Emre Can come possibil rinforzo per la mediana. Pare che ora l’operazione si possa fare, anche a soluzioni convenienti per il club di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, porte aperte per il prestito di Emre Can

Emre Can può passare al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’ipotesi concreta come sottolineato dall’emittente televisiva, per svariate ragioni.

In primis la Juventus vuole cederlo per snellire la propria rosa. Dopo non aver concretizzato alcune trattative in uscita con PSG e Manchester United, Emre Can è rimasto come un peso morto nella squadra di mister Sarri. Dunque i bianconeri sono pronti ad accettare offerte meno onerose.

Inoltre è stato lo stesso centrocampista ex Bayer Leverkusen a dare l’ok al trasferimento in rossonero. Emre Can vuole a sua volta lasciare la Juve, anche dopo le dichiarazioni negative dello scorso autunno.

Operazione più che fattibile, che il Milan però potrà mettere in piedi soltanto ad una condizione: la partenza di Franck Kessie a gennaio. Solo con la cessione dell’ivoriano, molto richiesto all’estero, il club rossonero avrà la possibilità di ingaggiare un nuovo centrocampista centrale.

Notizie comunque positive per il Milan: il benestare di Emre Can apre nuovi scenari di calciomercato. Ora servirà trattare direttamente con la Juve, magari puntando ad uno sconto sull’ingaggio del calciatore classe ’94.

