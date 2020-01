Gazzetta – Roma, rispunta Suso: il Milan attende l’offerta

Calciomercato Milan | La Roma torna a cercare Jesus Suso. Il club giallorosso potrebbe presto affondare il colpo per il numero 8.

Matteo Politano non giocherà con la maglia della Roma nei prossimi mesi. E’ definitivamente saltato l’affare tra i giallorossi e l’Inter.

Lo scambio con Leonardo Spinazzola non si farà. Tant’è che i due calciatori coinvolti nell’operazione stanno in questi minuti facendo ritorno alla base con un nulla di fatto.

La Roma ha bisogno di un esterno d’attacco. L’ipotesi Politano al momento è sfumata, anche se i giallorossi sperano di ottenere il prestito gratuito del calciatore nerazzurro. Opzione per ora decisamente non facile.

Roma-Suso, ora si può: le ultime sull’offensiva giallorossa

L’alternativa numero uno a Politano, per la Roma, arriva sempre da Milano. Ma stavolta sponda rossonera.

Jesus Suso può tornare ad essere un obiettivo serio e concreto del club giallorosso. Lo spagnolo del Milan è in un momento delicato e potrebbe lasciare, anche solo temporaneamente, San Siro per giocarsi altrove le proprie carte.

Secondo Gazzetta.it Suso potrebbe essere a breve in cima alla lista dei desideri del tecnico romanista Paulo Fonseca, che ha bisogno di un esterno di piede mancino dopo il k.o. di Zaniolo.

Il Milan è pronto ad ascoltare la proposta della Roma. In molti scommettono su una doppia ipotesi: o un’offerta di prestito con diritto di riscatto, con decisione definitiva da prendersi solo a giugno. O uno scambio alla pari con Cengiz Under.

Il talento turco classe ’97 piace non poco al Milan. Anche i rossoneri cercano un esterno per la fascia destra, proprio per rimpiazzare un Suso deludente e sul piede di guerra.

Inoltre gli agenti di Suso hanno già comunicato al Milan la volontà di partire a gennaio. Si attende la mossa ufficiale della Roma, che seguiva lo spagnolo già due sessioni di mercato fa.

