Suso, cercasi acquirenti: Roma ancora sullo sfondo

Milan, Suso resta tra i principali partenti già da gennaio. Il problema è trovare un acquirente disposto ad accontentare le richieste rossonere. Ecco le ultimissime.

Suso sempre più ai margini in casa Milan. Un gol e un assist, è questo, infatti, il tristissimo bilancio dell’attaccante spagnolo in questa stagione. Un giocatore ritrovatosi in sei mesi da punto di riferimento iniziale a escluso eccellente.

Il progetto tattico di Marco Giampaolo, il quale lo vedeva da grande rifinitore sulla trequarti, è naufragato dopo poche partite. Ora, con il passaggio al 4-4-2 per Zlatan Ibrahimovic e un rendimento sempre più imbarazzante, il giocatore è finito inevitabilmente ai margini, tanto da finire anche sulla lista dei partenti.

Milan, Suso in uscita: le ultime

Il problema principale è trovare un acquirente. Non si chiederanno i 40 milioni della clausola rescissoria, ma all’incirca 25 anche a fronte dei 30 pretesi in estate. La Roma – rivela il quotidiano – resta la pista al momento più percorribile, anche se lo scenario adesso è cambiato.

Perché con il probabile approdo di Matteo Politano in giallorosso, il club non ha più l’urgenza precedente. E di conseguenza si è raffreddato abbastanza l’interesse, anche se non si è assopito del tutto. Ma avendo già riempito la casella di destra, un’eventuale trattativa – assicura la GdS – potrà essere imbastita senza urgenza e magari nella parte finale di gennaio.

E’ probabile però che le parti tornino sull’argomento, magari confrontandosi sulla base di uno scambio di prestiti con Cengiz Under. L’attaccante turco, infatti, è affamato di rilancio e ha compiuto 22 anni lo scorso luglio: un profilo perfetto sia per l’area tecnica milanista che per la proprietà.

Ma al di là della pista capitolina, attenzione anche a un possibile ritorno in Spagna per l’ex Liverpool. Come svelato ieri da Alfredo Pedullà a Sportitalia, sulle tracce del 26enne di Cadice ci sono anche Atlético Madrid e Siviglia. Mete, nel caso, parecchio gradite dal calciatore spagnolo.

