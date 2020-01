Mihajlovic: “Ibrahimovic come un fratello. Lo volevo al Bologna”

Sinisa Mihajlovic ha parlato del rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico serbo del Bologna stima moltissimo il centravanti rossonero.

Il Bologna voleva Zlatan Ibrahimovic. O meglio, era Sinisa Mihajlovic a cercare di spingere per l’ingaggio a gennaio del campione svedese.

Il tecnico ha un ottimo rapporto con Ibra. I due si sono sentiti spesso telefonicamente, per questioni private ma anche per parlare del futuro dell’attaccante. Che ha scelto il Milan per la fase finale della sua carriera.

Mihajlovic, interpellato dal programma tv Verissimo, è tornato a parlare del feeling che ha con Ibrahimovic, non nascondendo che inizialmente non fosse idilliaco: “Ibra è come un fratello per me. In passato ci siamo scornati, non eravamo proprio amici. Poi il nostro rapporto è cambiato, ora c’è stima e amicizia tra noi”.

Sinisa è tornato poi sulla scelta rossonera: “Avrei voluto che venisse da me a Bologna, ma rispetto la sua scelta. E’ giusto che sia tornato al Milan, lo capisco. Abbiamo un carattere simile, molto forte, qui da noi avrebbe avuto un ottimo impatto. Spero solo che quando affronteremo il Milan Zlatan non giochi; magari prendendo un cartellino giallo che gli faccia saltare la sfida”.

