Spinazzola-Politano, scambio saltato: il Milan torna in corsa?

Calciomercato Milan | I rossoneri potrebbero approfittare dello scambio saltato tra Roma e Inter. Un obiettivo milanista è ora disponibile.

Le ultime notizie che arrivano da Sky Sport parlano chiaro. Lo scambio tanto chiacchierato tra Inter e Roma sembra essere saltato definitivamente.

Negli ultimi giorni i due club aveva chiuso teoricamente per lo scambio di prestiti tra due rispettivi ‘esuberi’. Leonardo Spinazzola all’Inter e Matteo Politano a Roma.

Nonostante le visite mediche completate, il trasferimento dei due calciatori si è arenato. Colpa di un tentativo da parte dell’Inter di cambiare le carte in tavola, passando dall’obbligo di riscatto al diritto. Soluzione però non accettata dalla Roma.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma in corsa per Politano?

Dunque al momento sembra molto complicato che lo scambio di prestiti vada in porto. Un problema per entrambi i club, che si ritroveranno due calciatori scontenti in rosa.

Una situazione che potrebbe favorire però il Milan. Il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un esterno offensivo destro, un profilo che porterebbe direttamente a Matteo Politano.

L’ala dell’Inter è fuori dai piani di Antonio Conte. Il Milan stesso si era fortemente interessato al numero 16 nerazzurro per il mercato di gennaio, prima dell’inserimento della Roma.

Ora può tornare in corsa: Politano potrebbe diventare il sostituto di Jesus Suso per la corsia destra, magari anche ottenendo l’ok dell’Inter per il prestito con diritto di riscatto. Un’occasione alternativa, visto che al momento il Milan tiene d’occhio Cengiz Under come primo nome per migliorare il reparto.

Milan dunque al bivio: provare ad insistere con la Roma per l’eventuale scambio Under-Suso (con lo spagnolo nella capitale per sostituire Zaniolo) oppure riprendere i discorsi per Politano?

Strategie che verranno definite e indicate nei prossimi giorni.

