CorSport – Milan, il PSG offre 80 milioni per Paquetá-Romagnoli

Maxi proposta del Paris Saint-Germain al Milan. Lo rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola. Secondo quanto infatti riferisce il quotidiano, l’ex Dt Leonardo, attuale dirigente del PSG, avrebbe messo sul piatto un’offerta di 80 milioni per due gioielli rossoneri: Lucas Paquetá e il capitano Alessio Romagnoli.

Nel pieno della trattativa per il talento brasiliano, il dirigente – riferisce sempre il CdS – si sarebbe detto disposto a riprendersi il giocatore per le stesse condizioni precedenti. Ossia attraverso i 35 milioni di euro più bonus utili per strapparlo al Flamengo.

PSG-Milan, la proposta di Leonardo

Ma da lì sarebbe nata un’altra idea: un unico pacchetto per il centrocampista brasiliano e il difensore ex Roma. Una doppietta per quasi 100 milioni di euro in piena corsa campionato. Leonardo, conoscendo bene le condizioni economiche della società, prova a toccare le corde giuste per attingere dal suo vecchio Milan.

Il club – come evidenzia il giornale oggi in edicola – del resto ha bisogno di vendere adesso. Sia per poter finanziare Jean-Clair Todibo in arrivo dal Barcellona ed eventuali altri rinforzi invernali, ma soprattutto per cercare di mitigare il pesante passivo in bilancio che grava maledettamente in vista del 30 giugno prossimo.

Così in lista di sbarco ci sono Fabio Borini, Ricardo Rodriguez e Ante Rebic non convocati per quest’oggi, ma si aggiungono anche Samuel Castillejo, Mattia Caldara e Krzysztof Piatek. Il problema sarà capire se e quanto sarà possibile monetizzare attraverso questi nomi.

Ecco perché la speranza della società si riversa principalmente verso Paquetá o anche Frank Kessie, i quali potrebbero garantire rispettivamente 30 e 20 milioni di euro. Ma se la dirigenza sembra propensa a sacrificare uno dei due centrocampisti per gennaio, appare invece improbabile che sia disposta a rinunciare anche a Romagnoli. Non per questa sessione estiva, quanto meno.

