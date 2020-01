Milan-Sampdoria, probabili formazioni: si parte con Piatek. Ibrahimovic subentrerà

Probabili formazioni Milan-Sampdoria, ecco le scelte di Stefano Pioli. Arriva la decisione su Zlatan Ibrahimovic in vista del possibile debutto in Serie A.

Milan-Sampdoria, ci sarà Krzysztof Piatek e non Zlatan Ibrahimovic dal primissimo minuto. E’ quanto riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si partirà quindi con cautela: spazio sicuramente allo svedese, ma più verosimilmente a gara in corso e non dal fischio d’inizio.

La formazione del Milan

Non dovrebbero esserci grosse novità per il resto. Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, l’unica eccezione in difesa sarà Davide Calabria al posto di Andrea Conti con Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro e Theo Hernandez sulla sinistra. In mediana spazio a Ismael Bennacer in regia, con Rude Krunic a destra e Giacomo Bonaventura sull’interno mancino. Il tridente sarà appunto classico: Suso, Piatek e Hakan Calhanoglu.

La possibile formazione rossonera: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu

La formazione della Sampdoria

4-4-2 per i blucerchiati di Claudio Ranieri. Con Emil Audero in porta, il quartetto difensivo sarà composto da Bartosz Bereszynski, Jeison Murillo, Omar Colley e Nicola Murru. Fabio De Paoli e Karol Linetty agiranno invece sulle corsie esterne di centrocampo, con Albin Ekdal e Ronaldo Vieira al centro. In attacco confermato il tandem composto da Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini.

La probabile formazione della Sampdoria: Audero; Bereszynski, Murilo, Colley, Murru; De Paolo, Ekdal, Vieira, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini

