Stadio Milan-Inter, Sala: “Nessuna novità. Arnault? Non so nulla”

Giuseppe Sala torna a parlare dello stadio di Milan e Inter, ma non ci sono news. Il sindaco di Milano nega anche di sapere qualcosa su Bernard Arnault.

Il tema del nuovo stadio è rimasto in sospeso, ma dietro le quinte Milan e Inter continuano a lavorarci. Tuttavia, non sembrano esserci aggiornamenti in questo momento.

Il sindaco milanese Giuseppe Sala ha così risposto oggi sull’argomento: «Siamo in attesa di incontrare nuovamente le squadre – riporta l’agenzia ANSA -. Ci chiameranno, avendo noi chiarito quelli che sono i nostri vincoli. Al momento non ci sono novità».

Il primo cittadino di Milano sta aspettando che Inter e Milan contattino il Comune per discutere nuovamente. I club stanno ridisegnando il progetto sull’area di San Siro cercando di venire un po’ incontro alle pretese dell’amministrazione, ma senza rischiare di mettere a rischio determinati equilibri economici necessari affinché l’opera finale garantisca ricavi importanti.

Sala è stato interpellato pure sul fatto che un’eventuale trattativa tra Elliott e Bernard Arnault per la cessione del Milan possa essere un ostacolo. Questa la sua replica: «Non credo, ma non ne so nulla». Dal gruppo LVMH solo smentite finora, il passaggio di proprietà del club rossonero sembra ancora qualcosa di lontano nel tempo.

