Suso, c’è il Valencia: avviati i contatti col Milan

Jesus Suso è uno degli uomini chiave per il calciomercato del Milan. La sua cessione potrebbe sbloccare un’operazione in entrata. Che, stando alle varie indiscrezioni dell’ultim’ora, dovrebbe essere quella di Dani Olmo dalla Dinamo Zagabria.

Il numero otto è consapevole che la sua esperienza in rossonero è ormai al limite. Tante, troppe le contestazioni di San Siro nei suoi confronti. Gli piacerebbe tornare in Spagna, come ha detto più volte. E finora si è parlato soltanto di Siviglia, Atletico Madrid e… Valencia. I Pipistrelli infatti sarebbero interessati all’acquisto di Suso, come rivelato da Radio Marca. Ci sarebbero stati già i primi contatti, ma parliamo di una richiesta di informazioni.

Suso piace ma spaventa molto la sua valutazione. Ricordiamo che nel contratto col Milan c’è una clausola di 40 milioni, cifra che nessuno spenderebbe mai per lo spagnolo. Questo Maldini e Boban lo sanno e infatti chiedono almeno 25 milioni. Non verranno prese in considerazioni altre formule al di là della cessione a titolo definitivo o, in alternative, un prestito con obbligo di riscatto.

In questo modo la strada per Dani Olmo sarebbe spianata. Arrivano conferme sul suo possibile approdo al Milan. L’ultima l’ha data l’allenatore della Dinamo Zagabria: “Dani non gioca perché è in corso una trattativa per la sua cessione“. In Croazia è stata diffusa l’indiscrezione due giorni fa. Vedremo se Boban, che con la Dinamo ha grandi rapporti, riuscirà a regalare questo gran bel colpo al Milan.

