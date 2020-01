Milan-Udinese, gioia social: “Non molliamo, combattiamo fino alla fine”

Foto e messaggi sui social per i calciatori del Milan dopo la vittoria sofferta in extremis contro l’Udinese a San Siro. La squadra c’è, e non ha intenzione di mollare.

Il Milan non molla: soffre, rimonta, soffre e in extremis la vince pure. Contro l’Udinese partita tra alti e bassi, ma che alla fine premia i rossoneri con i tre punti. Decisiva la doppietta di Ante Rebic e il gol di Theo Hernandez.

Sui social, i calciatori del Milan hanno pubblicato come di consueto, foto e messaggi per esultare al bel successo odierno davanti al proprio pubblico. Il primo è stato Gianluigi Donnarumma, autore di un errore sullo 0-1 e poi di almeno quattro parate pazzesche: “Grinta e carattere, non si molla mai”, ha scritto il portierono milanista, con tanto di foto insieme all’MVP Rebic.

Sulla stessa linea anche gli altri rossoneri, da Rafael Leao a Theo Hernandez: “Non ci arrendiamo mai, combattiamo fino alla fine. Forza Milan”. Andrea Conti, in foto inieme a Rebic, scrive: “All’ultimo respiro ma cominciamo a prenderci gusto, sono evidenti i segnali di crescita! Ma di certo non ci accontentiamo… Grande Rebic”. E proprio Ante Rebic, sul proprio profilo Instagram, non ha scritto nulla ma lascia parlare le immagini.

