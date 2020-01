Milan-Udinese 3-2, le pagelle: bomber Theo Hernadez, eroe Rebic

Fischio finale a San Siro: Milan-Udinese 3-2. Doppia rimonta, clamorosa, dei rossoneri. Decisivo Ante Rebic nel finale. Tre punti fondamentali per il Milan, sudati e meritati.

PRIMO TEMPO – Brutta prestazione del Milan nei primi 45 minuti. Subito sotto al 6′ con un gol di Stryger Larsen a porta vuota, dopo uscita a vuoto di Gianluigi Donnarumma. Nessuna vera reazione dei rossoneri, che avanzano per inerzia e attraverso lanci lunghi sterili. L’Udinese attende nella propria metà campo, le imprecisioni tecniche del Milan fanno il resto.

SECONDO TEMPO – Parte forte il Milan stavolta, con il cambio di Ante Rebic per Bonaventura. Ed è proprio il croato a riportare il match in pareggio su assist di Andrea Conti. Pioli ridisegna la squadra con il 4-2-3-1. L’Udinese non sta a guardare, risponde con almeno tre occasioni clamorose sulle quali Gianluigi Donnarumma riscatta ampiamente l’errore del primo tempo. Il gol del vantaggio arriva dal bomber: chi se non lui, Theo Hernandez. Sinistro al volo spaventoso dal limite dell’area. Nel finale cala il gelo a San Siro, 2-2 di Kevin Lasagna in tuffo di testa. Quando sembrava finita, palla lunga per Ibra che smorza per Ante Rebic, finta due volte il tiro, poi sinistro preciso dell’eroe di giornata.

Milan-Udinese: tabellino e voti

Marcatori: 6′ Larsen; 47′ Rebic (ass. Conti); 71′ Theo Hernandez; 85′ Lasagna; 93′ Rebic (ass. Ibrahimovic).

Ammoniti: Sema, Bennacer, Pioli, Conti,

Espulsi:

MILAN: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo 7 (dal 77′ Krunic ), Kessie, Bennacer, Bonaventura 5 (dal 45′ Rebic ); Ibrahimovic, Leao.

Allenatore: Pioli.

UDINESE: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema 6 (dall’88’ Ter Avest ); Okaka, Lasagna.

Allenatore: Gotti.

Milan-Udinese: le pagelle dei rossoneri

Bonaventura 5: ritmi bassi, qualche errore tecnico. Continua il periodo negativo di Jack, sostituito a fine primo tempo.

