Dalla Francia: duello Milan-Atalanta per Youssouf Fofana

Notizie di calciomercato dalla Francia danno Milan e Atalanta sulle tracce di Youssouf Fofana, centrocampista francese dello Strasburgo. Sarà battaglia?

Mancano ancora un po’ di giorno alla chiusura del calciomercato invernale e sarà interessante vedere quali saranno le mosse del Milan. Sia in entrata che in uscita ci si attendono dei movimenti abbastanza importanti.

La squadra di Stefano Pioli ha alcune necessità di essere rinforzata. Soprattutto a centrocampo farebbero comodo un paio di innesti. La dirigenza è al lavoro, però è importante effettuare delle cessioni per finanziare il mercato in entrata. Senza di quelle risulta più complicato assicurarsi giocatori.

Calciomercato Milan, idea Youssouf Fofana a centrocampo

In uscita c’è certamente Jesus Suso, che oggi ha incontrato la società a Casa Milan. Se lui venisse venduto per circa 25 milioni di euro, ci sarebbero soldi per intervenire a livello di campagna acquisti. E come detto in precedenza, a centrocampo c’è bisogno di fare qualcosa in entrata.

Nelle scorse ore dalla Francia è giunta notizia di un interessamento del Milan per Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 che milita nello Strasburgo. I colleghi di RMC Sport hanno rivelato che, oltre al club rossonero, anche l’Atalanta è sulle tracce del giocatore.

La Dea avrebbe già avanzato un’offerta da 13 milioni, però lo Strasburgo l’avrebbe rifiutata. Serve una cifra maggiore per comprare Fofana, mediano molto dinamico e dotato di spiccata personalità. Essendo ancora abbastanza giovane, non sembra il profilo ideale per avere un immediato impatto importante in una realtà come quella del Milan. A Bergamo con pressioni minori forse avrebbe meno problemi.

Comunque per adesso si parla solamente di un interessamento del club rossonero, che probabilmente ha avuto modo di farlo visionare ai propri osservatori in Ligue 1. Per Fofana 16 presenze totali e 1 gol in questa stagione. Vedremo se il suo futuro sarà in Italia. Anche Monaco e Borussia Moenchengladbach lo seguono con interesse.

