Milan, tre squadre su Gabbia. Rodriguez aspetta il Fenerbahce

Tre squadre sulle tracce di Gabbia. Rodriguez attende novità dalla Turchia

Dopo un inizio di mercato di grande impatto, ora il Milan si sta prendendo del tempo. L’obiettivo è quello di cedere qualcuno per far cassa e poi comprare. Si attendono offerte per Jesus Suso, Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek, ma finora nessuno si è fatto avanti con concretezza.

Intanto c’è stato un intoppo per la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce: la trattativa è conclusa, con le tre parti d’accordo, ma il club turco deve fare i conti con il blocco imposto dalla federazione. Qualcosa però potrebbe cambiare e infatti lo svizzero continua ad attendere, come spiegato da Gianluca Di Marzio. Maldini e Boban aspettano il suo addio definitivo (prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni) per prendere il sostituto.

Secondo il noto giornalista, il Milan potrebbe prendere un esterno giovane: i nomi sono quelli di Robinson del Wigan e Hickey degli Hearts. L’alternativa invece è un giocatore che possa fare sia il terzino che il centrale. Il nome di Juan Jesus dalla Roma, nel merito dello scambio Suso-Under, potrebbe piacere.

A proposito di difensori centrali. Ad oggi, il quarto difensore è Matteo Gabbia. Il Milan vorrebbe dargli la possibilità di andare a giocare. Tre squadre si sono fatte avanti finora per lui: il Brescia, l’Hellas Verona e anche la Sampdoria. L’uscita però non può concretizzarsi se prima non arriva un altro centrale (Kjaer, Romagnoli e Musacchio gli unici difensori di ruolo).

SUSO, SCAMBIO CON UNDER: GLI AGGIORNAMENTI