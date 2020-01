Sportmediaset – Milan, attento: Lipsia e Wolverhampton ti soffiano Olmo

Lipsia e Wolverhampton all’assalto di Dani Olmo. Hanno già presentato offerte alla Dinamo Zagabria per soffiare il talento spagnolo al Milan.

Sono giorni molto caldi per il futuro di Dani Olmo, che entro fine gennaio vuole lasciare la Dinamo Zagabria. Il suo desiderio è quello di approdare in un campionato più competitivo per fare un salto di qualità e cercare anche di guadagnarsi la convocazione della Spagna per l’Europeo 2020.

Si è parlato molto del forte interesse del Milan nei confronti del 21enne fantasista originario di Terrassa (Catalogna). Inizialmente in Croazia alcune fonti hanno dato per fatto il trasferimento del giocatore in rossonero, vista la presunta esistenza di un accordo tra i due club. In Italia risultava uno scenario differente, ma le versioni convergevano quando si parlava delle alte commissioni richieste dagli agenti e ritenute inaccettabili dalla dirigenza milanista.

Calciomercato Milan, assalto Lipsia e Wolverhampton per Olmo

Che a Zvonimir Boban piaccia Olmo non sembra essere in dubbio, ma il Milan tratta solamente a determinate condizioni. Senza dimenticare che il talento spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Adesso è difficile dire quante chance abbia la società rossonera di assicurarsi il calciatore, visto che servirebbe pure vendere per poter reinvestire.

Questa situazione favorisce la concorrenza, che può inserirsi per assicurarsi la stella della Dinamo Zagabria. In queste ore sono Lipsia e Wolverhampton le principali rivali nella corsa a Olmo. Sportmediaset spiega che il club tedesco ha proposto 16 milioni di euro subito più bonus legati ai risultati e il 10% su una futura rivendita da calcolare sulla base di una clausola rescissoria che sarà inserita nel contratto e dovrebbe arrivare a quota 80-100 milioni. Invece i Wolves mettono sul piatto 25 milioni più il 20% della futura rivendita.

Il Milan offre 20 milioni più 5 bonus e, stando a quanto riporta Sportmediaset, non sono previsti rilanci. Contratto quinquennale a 2,5 milioni netti annui per il ragazzo. Spetterà a Olmo prendere una decisione definitiva, che potrebbe arrivare entro questo weekend. La Dinamo Zagabria è in attesa, pronta a cedere il proprio talento per monetizzare.

