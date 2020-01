Tutti pazzi per Gabbia: spunta anche il Parma

Calciomercato Milan | Matteo Gabbia richiestissimo in Italia. Il difensore rossonero ha grandi estimatori, tra cui il Parma.

Continua la caccia a Matteo Gabbia. Il difensore del Milan classe ’99, per ora considerato solo un’alternativa dai rossoneri, vanta moltissimi estimatori.

Tra Serie A e B sono diverse le squadre che punterebbero volentieri da gennaio in poi su Gabbia. Il Nazionale Under-20 azzurro è finito sul taccuino di club anche importanti. Ultimo della lista il Parma.

Secondo Tuttomercatoweb.com, la società ducale avrebbe fatto un sondaggio con il Milan per avere Gabbia in prestito almeno per i prossimi sei mesi. Visti i numerosi problemi difensivi e le defezioni recenti, il Parma ha bisogno di un centrale di prospettiva per rinforzarsi.

Possibile che nelle prossime ore arrivi una proposta concreta dal Parma. Ma i ducali sono solo gli ultimi di una lunga schiera di pretendenti: nelle scorse settimane si è parlato di sondaggi di Brescia, Sampdoria e Verona.

Il Milan di certo non intende trattenere Gabbia, privandogli la possibilità di andare a giocare e fare esperienza altrove. Il classe ’99 partirà però soltanto a titolo temporaneo e non appena il club di via Aldo Rossi avrà trovato, dopo Simon Kjaer, un altro centrale da inserire in rosa.

