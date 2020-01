Milan-Inter, incontro col Comune: consegnati i progetti del nuovo stadio

I rappresentanti di Milan e Inter hanno avuto un vertice con il Comune di Milano oggi. Consegnati i progetti Manica Cmr e Populous rivisti. Idea sport district per San Siro.

Stamattina a Palazzo Marino nuovo incontro tra i rappresentanti di Milan e Inter e l’amministrazione comunale sul tema del nuovo stadio. Un confronto molto atteso dopo settimane di attesa.

Come riportato dall’agenzia ANSA, i due club hanno consegnato i progetti degli studi di architettura Manica Cmr e Populous, corretti per comprendere una proposta di rifunzionalizzazione dello stadio di San Siro, che quindi non verrebbe abbattuto totalmente, come da richiesta del Comune.

Il Giuseppe Meazza verrebbe rifunzionalizzato non per essere uno stadio alternativo, ma diventerebbe un impianto per la pratica di diversi sport a livello amatoriale. A San Siro potrebbe nascere uno sorta di sport district aperto a tutti e gratuito per la cittadinanza. Tale idea permetterebbe a Inter e Milan di venire incontro alle richieste dell’amministrazione.

Il prossimo incontro con i tecnici del Comune per valutare le proposte si potrebbe tenere tra 10 giorni. Vedremo se questa intricata vicenda arriverà ad una soluzione definitiva in tempi non lunghi. I due club premono per avere il via libera alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo con annessa area commerciale. Il sindaco Giuseppe Sala e la Giunta valuteranno le proposte fatte oggi.

CorSera – Milan, spunta anche Januzaj per la fascia destra