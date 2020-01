In Spagna esaltano Theo Hernadez: “È il cannone del Milan”

L’eco dei gol e delle prestazioni di Theo Hernandez è arrivato anche in Spagna. Ecco cosa scrivono i giornalisti di AS sul terzino sinistro del Milan.

Anche in Spagna esaltano le prestazioni e i gol di Theo Hernandez con il Milan. Proprio dalla Liga spagnola il terzino si è trasferito la scorsa estate per abbracciare il progetto rossonero e soprattutto le richieste di Paolo Maldini.

Il noto quotidiano spagnolo AS, scrive così del terzino rossonero: “Theo Hernandez è un cannone. Sta esplodendo in Serie A. L‘ex Real sta dimostrando un potenziale immenso, è il capocannoniere del Milan. Si sta riscattando in Serie A dopo due annate negative. È stata la leggenda del club, Paolo Maldini, che lo convinse a venire in rossonero e rifiutare il Bayer Leverkusen”.

Theo Hernandez: quella domenica d’estate a Ibiza

Una domenica d’estate l’incontro a Ibiza tra Paolo Maldini e il terzino sinistro del Real Madrid, che aveva passato la stagione in prestito alla Real Sociedad. L’ex capitano rossonero lo convinse a sposare il nuovo progetto rossonero.

Ricordiamo che Theo Hernandez è un classe 1997, lo scorso ottobre ha compiuto 22 anni. Ha ampi margini di miglioramento, come più volte fatto notare da Stefano Pioli. Parlare di “riscatto” può sembrare esagerato vista l’età, ma Theo è già da diversi anni tra i professionisti. Ha anche vinto tre trofei internazionali (Champions, Supercoppa Europea e Mondiale per club) più una Supercoppa spagnola.

In Liga però i numeri del francese non erano straordinari, nonostante si intravedessero le sue capacità di fluidificante con grande propensione per le falcate offensive: 69 presenze in Liga con 2 gol e 7 assist all’attivo. A questi numeri, con riferimento sempre al periodo dal 2015 al 2019, vanno aggiunte presenze e gol in altre competizioni tra cui Champions League e Copa del Rey: 31 presenze e 3 gol.

Tutti numeri dal 2015 al 2019 tra Atletico Madrid, Deportivo Alaves, Real Madrid e Real Sociedad. Statistiche già eguagliate e superate, non nelle presenze chiaramente, tra gol e assist. Al Milan sin qui ha collezionato 17 presenze, 6 gol e 2 assist.

