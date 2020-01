Sky UK – Milan, chiesto Matty Cash al Nottingham: la valutazione

Calciomercato Milan: interesse concreto per Matty Cash, richiesto al Nottingham Forest. Il club inglese ha fatto sapere ai rossoneri il valore del giocatore.

Confermato l’interesse del Milan per Matty Cash, terzino destro del Nottingham Forest. L’indiscrezione era stata lanciata da Footballinsider247, e ora è stata confermata anche da Sky UK.

La redazione inglese di Sky Sports ha aggiunto che i rossoneri hanno chiesto direttamente il giocatore al club inglese. La valutazione del cartellino sarebbe intorno ai 10-15 milioni di sterline, che al cambio sarebbero circa 12-17 milioni di euro.

Il Milan ha necessità di rinforzare la difesa, in quanto Davide Calabria non ha mostrato adeguate garanzie. Inoltre al momento è pure infortunato. Già sulla fascia opposta c’è solo Theo Hernandez a disposizione, anche se al momento è tornato Ricardo Rodriguez in attesa di novità dal Fenerbahce o altre eventuali squadre.

Matty Cash ha già collezionato 29 presenze in questa stagione. È il titolare fisso del club che milita in Championship, serie B inglese. Una valutazione che, per un giocatore di seconda divisione, può sembrare un tantino eccessiva. Vedremo cosa deciderà di fare il Milan a questo punto.

Cash non è l’unico difensore accostato ai rossoneri di recente nel mirino: oltre a lui ci sono anche Antonee Robinson (terzino destro) e Aaron Hickey (terzino sinistro), rispettivamente di Wigan e Hearts.

