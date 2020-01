Dalla Croazia: Dani Olmo-Lipsia, c’è l’ok del giocatore

Dani Olmo potrebbe proseguire in Germania la sua carriera: arrivano conferme sull’interesse del Lipsia per il classe ’98.

Sembra sempre più lontana la possibilità di vedere Dani Olmo indossare la maglia del Milan. Almeno nella sessione invernale di mercato.

Dopo le smentite del club rossonero sull’eventuale accordo con la Dinamo Zagabria, arrivano dalla Croazia nuove voci negative.

Secondo il portale croato Sportske Novosti, ci sarebbe un altro club in pole per acquistare il cartellino di Olmo. Si tratta del Lipsia, squadra che sta dominando la Bundesliga, vera e propria sorpresa del calcio tedesco ed europeo in generale.

Calciomercato Milan, futuro tedesco per Dani Olmo

Arrivano dunque conferme dalla Croazia alle voci circolate di recente anche in Italia. Molte le squadre interessate a Dani Olmo, con il Milan evidentemente lontano dal poterlo ingaggiare.

Lipsia in pole per Olmo: la stampa locale parla anche di un pressing da parte del Wolverhampton, club di Premier League alla caccia di un attaccante dopo la partenza dell’ex rossonero Patrick Cutrone.

Tra le due opzioni pervenute concretamente però, Olmo sembrerebbe preferire l’ipotesi tedesca. Il calciatore avrebbe dato già l’ok al Lipsia, soprattutto perché attratto dall’idea di giocare la Champions League e di lavorare con Julian Nagelsmann, allenatore molto abile a lanciare i giovani talenti nel calcio che conta.

Lontana l’opzione Milan, ma anche quella di un ritorno in patria. Dani Olmo era stato accostato a diversi top club della Liga spagnola, in primis il Barcellona. Ma al momento non si registrano vere e proprie trattative per l’acquisto dell’esterno offensivo.

I prossimi giorni saranno decisivi. Intanto i media croati hanno iniziato a cambiare versione: dopo aver parlato per settimane di un presunto (ma irreale) accordo tra Milan e Dinamo, ora l’attenzione si è spostata su un futuro in Germania di Olmo.

