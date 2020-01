Dall’Inghilterra: Milan, occhi su Matty Cash del Nottingham

Calciomercato Milan | Occhi su Matty Cash, talentuoso esterno difensivo del Nottingham Forrest, osservato dai talent-scout rossoneri.

Non solo nomi noti. Il Milan in questa sessione di mercato di gennaio 2020 sta cercando anche giovani talenti meno conosciuti nel nostro ambito.

Il club rossonero starebbe pensando seriamente ad un’offensiva per un classe ’97 di origine inglese. Si tratta di Matty Cash, laterale destro del Nottingham Forrest. Un nome poco noto alle cronache italiane, ma comunque considerato un elemento di valore.

Il Milan starebbe pensando di trovare un’alternativa a Davide Calabria e Andrea Conti, due laterali destri che durante questa stagione, tra infortuni e prestazioni negative, non hanno ancora convinto al 100%.

Dalla Croazia: Dani Olmo-Lipsia, c’è l’ok del giocatore

Chi è Matty Cash: il talento inglese che piace al Milan

Scopriamo qualcosa in più su Matty Cash. Come detto è un classe 1997 che milita al Nottingham Forrest, dove finora in stagione ha collezionato 26 presenze e due gol.

Di base Cash è un esterno destro di centrocampo, che può adattarsi anche a giocare da terzino qualora occorresse. Vista la rapidità di passo e le abilità difensiva, il 22enne inglese (con passaporto polacco) sarebbe dunque utilizzabile in più di un ruolo specifico.

Come scritto dal portale Football Insider, il Milan è seriamente interessato a Cash già per il mercato in corso a gennaio. Il club rossonero si vorrebbe cautelare prendendo un esterno in più, per non rischiare di arrivare corto a fine stagione.

Il talento cresciuto calcisticamente nel Nottingham ha un contratto in corso fino al giugno 2023. Il suo valore di mercato non è ancora altissimo: viene infatti valutato ad oggi massimo sui 6-7 milioni di euro.

Cash non è l’unico calciatore britannico finito di recente nel mirino del Milan: oltre a lui sono stati sondati anche Antonee Robinson e Aaron Hickey, rispettivamente sotto contratto con Wigan Athletic e Hearts.

Tutti pazzi per Gabbia: spunta anche il Parma