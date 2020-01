Gabbia-Parma, vicino l’accordo in prestito: agente a Casa Milan

Calciomercato Milan: Matteo Gabbia sempre più vicino al Parma. Oggi l’agente ha incontrato il club emiliano, ora è a Casa Milan: la formula del trasferimento.

Novità sul futuro di Matteo Gabbia. Oggi l’agente ha incontrato il Parma, e pare che proprio il club emiliano sia l’opzione più percorribile per il giovane difensore centrale del Milan. Gianluca Di Marzio ha fornito aggiornamenti dell’ultim’ora.

“Gabbia sempre più vicino al Parma in prestito dal Milan“. Così ha scritto su Twitter il noto giornalista di Sky Sport. Affare che dunque potrebbe presto chiudersi. Da capire se ci sarà o meno l’inserimento di una clausola con “diritto” di riscatto. Più difficile invece l’inserimento di un “obbligo”.

L’agente Tullio Tinti, insieme a Matteo Gabbia sono a Casa Milan per trovare l’accordo definitivo con i rossoneri. La presenta di entrambi in via Aldo Rossi fornisce conferme importanti sulla cessione ormai prossima del difensore centrale classe 1999.

