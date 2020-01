Milan, Suso al Siviglia: il problema è la formula

Il Siviglia è una destinazione gradita a Jesus Suso, che farebbe volentieri ritorno in Spagna. Tuttavia il club andaluso e il Milan non hanno accordo.

Il Milan vuole venderlo e Jesus Suso desidera andarsene. Club e giocatore concordano sulla separazione già in questo mercato di gennaio, ma serve trovare gli acquirenti.

A causa di un rendimento stagionale disastroso, non è facile cedere lo spagnolo. Il prezzo fissato per la cessione è di 25 milioni di euro e per adesso non è arrivata alcuna offerta di questo tipo. Non c’è la coda per assicurarsi il 26enne esterno offensivo rossonero. Anzi… Purtroppo il suo trasferimento è molto complicato e potrebbe non concretizzarsi.

Una possibile destinazione di Suso è il Siviglia, dove il direttore sportivo Monchi è un suo estimatore da anni. La piazza è gradita al giocatore, che spera in un accordo tra il club andaluso e il Milan. Il Corriere dello Sport oggi scrive che l’intesa potrebbe arrivare se nella proposta di prestito venisse inserito l’obbligo di riscatto, magari in 18 mesi.

Il Siviglia deve trovare un punto di incontro sulla formula del trasferimento del numero 8 rossonero. Accordarsi non è semplice. La cosa certa è che la società di via Aldo Rossi non vuole prestare Suso con il rischio che possa poi tornare a Milanello a fine stagione. Si cerca una soluzione definitiva e alle condizioni del Milan.

Repubblica – Paquetà, malessere dopo Milan-Udinese: il retroscena