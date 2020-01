Repubblica – Paquetà, malessere dopo Milan-Udinese: il retroscena

Piccolo problema di salute per Paquetà domenica a San Siro. Il centrocampista del Milan ha effettuato alcuni controlli e ci sarà regolarmente a Brescia.

È un periodo molto difficile per Lucas Paquetà. Anzi, a dire il vero tutta la stagione 2019/2020 sta risultando decisamente complicata per lui. Un anno fa era arrivato al Milan facendo subito vedere grandi qualità e adesso fa panchina.

La decisione di Stefano Pioli di passare dal 4-3-3 al 4-4-2 restringe ancora di più il suo spazio, dato che il nuovo modulo non è l’ideale per una mezzala come il brasiliano. Non a caso, da settimane si parla della sua possibile cessione. Anche se, per adesso, non è arrivata alcuna offerta importante. Il prezzo fissato è di 35 milioni di euro.

Paquetà visitato dopo Milan-Udinese

Oggi il quotidiano La Repubblica rivela che domenica pomeriggio Paquetà non è stato bene. Dopo aver visto dalla panchina Milan-Udinese, ha avuto un malessere (probabilmente dovuto ad ansia) ed ha ricevuto un primo controllo positivo presso la sala medica di San Siro. Successivamente è stato portato in clinica con una macchina della società, i medici hanno rassicurato il giocatore e lo hanno rimandato a casa.

Niente di preoccupante, dunque. L’ex Flamengo è regolarmente a disposizione per Brescia-Milan di domani. Si allena con la squadra e spera di avere un’occasione, anche a partita in corso eventualmente. In questo momento Pioli ha la propria formazione titolare e lui non è una prima scelta, ma durante il match non è escluso che possa entrare in campo nonostante il 4-4-2 non sia il modulo adatto alle sue caratteristiche.

Ieri il suo agente Eduardo Uram è stato a Casa Milan per un confronto con la dirigenza. Non sono emerse novità. Come detto all’inizio, nessun club ha fatto offerte per Paquetà. Neppure il Paris Saint-Germain di Leonardo, che comunque ora valuta il calciatore meno dei 35 milioni richiesti da Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

Brescia-Milan, probabili formazioni: torna Musacchio, dubbio Rebic-Calhanoglu