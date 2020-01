Brescia-Milan, probabili formazioni: torna Musacchio, dubbio Rebic-Calhanoglu

Stefano Pioli deve scegliere lo schieramento per Brescia-Milan di campionato, c’è almeno un ballottaggio in corso. Ecco le probabili formazioni del match.

Il Milan anticipa in campionato e venerdì sera affronterà il Brescia in trasferta. La squadra di Stefano Pioli punta alla terza vittoria consecutiva in Serie A, la quarta considerando pure il match vinto in Coppa Italia contro la SPAL.

I rossoneri si sono portati a soli 2 punti dal sesto posto del Cagliari, che oggi andrebbe direttamente in Europa League. L’obiettivo della qualificazione europea è assolutamente alla portata e sarà necessario conquistare un successo domani sera allo stadio Mario Rigamonti.

Serie A, Brescia-Milan: le probabili formazioni

Pioli confermerà il modulo 4-4-2. In porta sempre Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa ci sarà il ritorno di Mateo Musacchio dall’infortunio. L’argentino completerà il reparto con Andrea Conti, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez.

A centrocampo sono certi della titolarità Samuel Castillejo, Franck Kessie e Ismael Bennacer. A proposito dell’algerino, lui dovrà fare attenzione visto che è diffidato e un cartellino giallo gli farebbe saltare la prossima partita contro l’Hellas Verona. Per il ruolo di esterno sinistro c’è il ballottaggio tra il rientrante Hakan Calhanoglu e Ante Rebic.

In attacco verrà riproposta la coppia composta da Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Ancora in panchina Krzysztof Piatek, che continua ad essere sul mercato anche se mancano le giuste offerte per dare il via libera alla cessione.

Il Brescia di Eugenio Corini si dovrebbe opporre al Milan con il modulo 4-3-1. In porta Joronen protetto dal quartetto difensivo Sabelli-Chancellor-Cistana-Mateju. A centrocampo il fulcro sarà Sandro Tonali, supportato da Romulo e Dimitri Bisoli. Sulla trequarti agirà lo slovacco Nikolas Špalek, chiamato ad innescare gli attaccanti Alfredo Donnarumma ed Ernesto Torregrossa. Assente Mario Balotelli per squalifica. Per lo stesso motivo aveva saltato anche il match d’andata a San Siro.

BRESCIA-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic (Calhanoglu); Ibrahimovic, Rafael Leao.

