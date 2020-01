Ibrahimovic, contro il Brescia primo gol in Serie A – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic domani tornerà al Rigamonti di Brescia, stadio in cui segnò il suo primissimo gol in Serie A. Vestiva, ovviamente, la maglia della Juventus.

Zlatan Ibrahimovic è tornato con grande entusiasmo al Milan, e domani farà la sua quarta partita in rossonero, tutte in campionato. Ha saltato soltanto la sfida di Coppa Italia contro la SPAL.

Proprio al Rigamonti in un Brescia-Juventus, Ibrahimovic segnò il suo primo gol italiano: alla prima partita ufficiale, acquistato dal club bianconero per 16 milioni di euro dall’Ajax. Era il 12 settembre 2004, quella partita finì 0-3. Sembra trascorsa una vita, sono trascorsi quasi 16 anni, in mezzo Ibra ha segnato 123 gol in 222 partite in Serie A.

Speriamo che Ibrahimovic domani con la maglia del Milan possa ripetersi. Serve una vittoria per dare continuità agli ultimi successi, per risalire la classifica e tornare in piena zona Europa.



