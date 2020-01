Sky – Nessuna offerta per Paquetà. Le prossime mosse del Milan

Le ultimissime di mercato sul Milan da parte di Gianluca Di Marzio a Sky Sport

Il mercato del Milan è più complicato del previsto. E’ iniziato col botto, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, poi Simon Kjaer e Asmir Begovic. Poi le uscite di Caldara, Reina e Borini. Adesso la situazione è in fase di stallo ormai da due settimane e fa fatica a sbloccarsi.

Gianluca Di Marzio, come ogni sera a Calciomercato – L’Originale, ha fatto il punto della situazione sul mercato rossonero. Chiaramente la situazione in primo piano è quella di Lucas Paquetà. Ecco le parole del noto giornalista sul futuro del centrocampista: “Lui stesso ha chiesto di non essere convocato per Brescia-Milan. Se è una pressione per far accettare un’offerta al ribasso, la strategia è sbagliata. I rossoneri non vogliono svenderlo. Se è una questione di poca serenità, lo capiremo a fine mercato“.

Ultime Milan sul calciomercato

Il giornalista di Sky Sport si è soffermato sulle ultime voci su Juventus e altre offerte: “Si è parlato oggi, ma trovando soltanto smentite, di uno scambio con Bernardeschi. Lo juventino non vuole andar via e i due club hanno già fatto filtrare smentite. Al momento, tranne il PSG che lo vuole a prezzi diversi, non ci sono offerte particolari per Paquetà“.

Di Marzio poi si sofferma su Dani Olmo, ad un passo dal Lipsia, e sulle prossime mosse in questo fine mercato di gennaio: “Su Olmo non lo abbiamo fatto a posta. Era perché raccontiamo ciò che sappiamo. Ormai è ad un passo dal Lipsia che ha potuto investire determinate cifre. Il Milan lo voleva alle sue condizioni per l’estate. Penso che ci sia volontà per giugno di fare un colpo ad effetto. Ora il Milan aspetta la cessioni per fare eventuali acquisti“.

