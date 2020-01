Sportitalia – Paquetà, non solo Juventus: spunta un’altra pista italiana

Un’altra italiana oltre alla Juventus sulle tracce di Lucas Paquetà. Le ultimissime di mercato sui rossoneri e sul centrocampista brasiliano, non convocato per il Brescia.

Lucas Paquetà sta vivendo un momento particolare. Il lieve malore dopo Milan-Udinese, la richiesta di oggi a Stefano Pioli di non essere convocato per il Brescia. Insomma, una situazione che ha del paradossale. E pensare che solo un anno fa era considerato il futuro del club.

Preso per 35 milioni dal Flamengo (voluto fortemente da Leonardo), oggi non fa più parte del progetto tecnico rossonero. Da diverse parte non è più titolare, oggi la non convocazione che sa di resa. Il brasiliano vuole andar via ma il Paris Saint–Germain si è fermato a dicembre con le offerte; in questo mese di gennaio, stando alle ultime indiscrezioni, non ci sono state proposte da Parigi. Intanto spuntano fuori delle piste italiane.

CLAMOROSO PAQUETA: NON CONVOCATO PER BRESCIA-MILAN

Calciomercato Milan, idea Roma per Paquetà

Si è parlato di un clamoroso scambio con la Juventus con Federico Bernardeschi; voce subito smentita sia dai bianconeri che dal Milan. Ora, scrive Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, anche la Roma starebbe pensando a Paquetà. Un’idea per la trequarti di Paulo Fonseca, che apprezza particolarmente il numero 39 del Milan. Per il momento però sarebbe soltanto un’idea, non ancora una trattativa.

Sappiamo che la Roma è alla ricerca di rinforzi per quella zona del campo. L’infortunio di Nicolò Zaniolo ha complicato i piani di Fonseca ma Cengiz Under, sogno di Paolo Maldini, sta dimostrando grande affidabilità. Ecco perché i giallorossi potrebbero virare su un profilo come Paquetà. Che non è un esterno com Jesus Suso ma un centrocampista o trequartista.