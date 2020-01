Milan, Pobega può essere il tuo Castrovilli: che stagione a Pordenone

Tommaso Pobega autore di ottime prestazioni in Serie B col Pordenone, può seguire il percorso di Gaetano Castrovilli e diventare importante per il Milan.

Il Milan potrebbe avere in casa il proprio Gaetano Castrovilli. Si tratta di Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 in prestito in Serie B al Pordenone.

Oggi è il quotidiano Tuttosport a mettere in evidenza che il giocatore cresciuto nel settore giovanile rossonero sta disputando una buona stagione nel campionato cadetto. Un anno fa il talento della Fiorentina stava facendo la medesima cosa e poi è esploso in maglia viola, rivelandosi tra i prospetti più interessanti della Serie A.

Pobega può fare un percorso simile a quello di Castrovilli. Nel Pordenone secondo nella classifica della Serie B ha dato finora un ottimo contributo: 4 gol e 3 assist in 15 presenze. Il 20enne nato a Trieste viene impiegato come mezzala sinistra nel 4-3-1-2 di mister Attilio Tesser. Nell’ultima partita contro il Frosinone ha disputato forse la sua migliore prestazione, con tanto di bella rete su tiro al volo appena dentro l’area.

Pobega è un centrocampista che unisce qualità e quantità, una sorta di “tuttocampista”. Gli piace proiettarsi in fase offensiva, dove sa essere pericoloso con conclusioni e inserimenti, ma è anche molto bravo quando si tratta di difendere e fare interdizione. Rispetto a Castrovilli è meno tecnico, però ha più corsa. Fisicamente è ben messo, visto che è alto 188 centimetri.

Arrivò al Milan nel 2013, quando aveva 14 anni, e ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Nella scorsa stagione ha fatto bene in Serie C con la Ternana e adesso sta facendo un salto di qualità nel Pordenone. Il prossimo passo sarà la Serie A, se il suo rendimento continuerà a crescere. Il club friulano ha il diritto di riscatto, ma quello rossonero vanta il contro-riscatto e può riprendersi il ragazzo per poi valutarlo.

