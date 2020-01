Bennacer ammonito in Brescia-Milan: era diffidato, salta il Verona

Bennacer non giocherà Milan-Verona per squalifica. Era diffidato ed è stato ammonito nel match contro il Brescia

Ismael Bennacer è uno dei più brillanti dell’ultimo periodo in casa Milan. L’ex Empoli, titolare anche stasera contro il Brescia, ha subito l’ennesima ammonizione del suo campionato. Stavolta però era diffidato, quindi non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la partita contro l’Hellas Verona di domenica prossima.

Una brutta perdita per il Milan perché, come detto, l’algerino è uno dei migliori di questa squadra. Grandi prestazioni nelle ultime settimane: tanta grinta, tanta intensità e qualità. La sua corsa però spesso lo rende irruento negli interventi e questo lo porta a subire molte ammonizioni. Era arrivato alla partita contro il Brescia con quattro ammonizioni, quindi con la diffida: dopo un fallo tattico su Bisoli, l’arbitro Valeri ha deciso di ammonirlo.

Scatta quindi la squalifica e quindi Bennacer non giocherà Milan-Hellas Verona della prossima settimana. La nota positiva è che tornerà a disposizione per il derby del 9 febbraio prossimo.