Brescia Milan diretta streaming e tv | Dove vedere la partita di Serie A

Brescia-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming. Tutte le informazioni utili su come assistere alla partita di questa sera allo stadio Rigamonti

Dove vedere Brescia–Milan in streaming e diretta tv? In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni utili su come assistere a questa importante partita. Partiamo dall’orario del match: fischio d’inizio alle 20:45 allo stadio Rigamonti per la gara che apre la 21^ giornata di Serie A.

I rossoneri, reduci da tre vittorie di fila (compresa quella contro la SPAL in Coppa Italia), vogliono continuare su questa strada. Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha spronato la squadra ed elogiato ancora Zlatan Ibrahimovic. Che giocherà dal primo minuto al fianco di Rafael Leao nell’ormai fisso 4-4-2. Non ci sarà Lucas Paquetà, nemmeno convocato: il giocatore stesso ha chiesto di non partire per Brescia. Probabili motivi di mercato dietro questa proposta.

Brescia Milan, dove vederla in diretta tv e streaming

Il Milan torna su Sky Sport dopo la partita in diretta su DAZN contro l’Udinese. L’emittente satellitare trasmetterà la gara in esclusiva a partire dalle 20:00 con un ampio pre partita. I canali dedicati a questo match sono i seguenti:

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre)

Sky Sport (numero 251 del satellite)

Per quanto concerne lo streaming, è possibile assistere alla partita sui vostri dispositivi mobile senza costi aggiuntivi su Sky GO, l’applicazione disponibile sugli store iOS e Android. Da lì è possibile accedere al proprio pacchetto di abbonamento e vedere comodamente la gara. L’alternativa è NOW TV, la web tv di Sky, accessibile tramite abbonamento (disponibili vari pacchetti).

Le probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic (Calhanoglu); Ibrahimovic, Rafael Leao.