Brescia-Milan, probabili formazioni: torna Calhanoglu, Rebic in panchina 

Probabili formazioni Brescia-Milan. Il Diavolo apre la 21a giornata di Serie A e rilancia col 4-4-2 e il tandem Ibrahimovic-Leão. Ma c’è un doppio ritorno in campo dal 1′.

Brescia-Milan, altro potenziale match point per la squadra di Stefano Pioli. Un quarto successo consecutivo, infatti, oltre a rinvigorire smisuratamente le certezze del gruppo, proietterebbe anche momentaneamente il Diavolo al 6° posto in attesa poi di Inter-Cagliari e Parma-Udinese.

La formazione del Brescia

Classico 4-3-1-2 per le rondinelle. Con Jesse Joronen tra i pali, il quartetto difensivo vedrà Stefano Sabelli, Andrea Cistana, Jhon Chancellor e Ales Mateju. In mediana ci sarà Sandro Tonali in cabina di regia, un giocatore particolarmente gradito al Milan per qualità e prospettiva, con Dimitri Bisoli alla sua destra e Daniele Dessena sull’altro versante. Sulla trequarti agirà Romulo, alle spalle di Ernesto Torregrossa e Alfredo Donnarumma data la squalifica di Mario Balotelli.

La possibile formazione del Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.

La formazione del Milan

Nuovo e intoccabile 4-4-2 per i rossoneri. Confermata la presenza di un ritrovato Gianluigi Donnarumma in porta, ci sarà ancora Andrea Conti sulla destra mentre torna Mateo Musacchio al centro accanto ad Alessio Romagnoli e Theo Hernandez sulla sinistra. In mediana spazio a Frank Kessie e Ismael Bennacer al centro, con Samuel Castillejo a destra e il ritorno di Hakan Calhanoglu a sinistra. Partirà dalla panchina, dunque, l’eroe Ante Rebic. In attacco, invece, via al tandem composto da Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão in attacco.

La possibile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leão.

Milan, Paquetá tra ansia e nostalgia: prestito secco in Brasile?