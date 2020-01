Dove vedere Brescia Milan in streaming e diretta tv | VIDEO

Come e dove vedere Brescia-Milan di questa sera, in programma alle 20:45

Brescia–Milan di questa sera apre la 21^ giornata di Serie A. I rossoneri cercano la quarta vittoria di fila, considerando anche quella contro la SPAL in Coppa Italia.

Il Diavolo deve provare a vincere ad ogni costo. In questo modo la squadra di Stefano Pioli si avvicinerebbe concretamente all’Europa. Parliamo ancora di Europa League, perché la Champions League è ancora lontana dieci punti. L’importante però è iniziare a fare seriamente. Il girone di ritorno è iniziato bene ma non bisogna fermarsi.

Ma dove vedere la sfida di stasera? Ecco tutte le informazioni necessarie.

Bresca-Milan, dove vederla in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport e inizierà alle ore 20.45. Il collegamento con lo studio però partirà dalle 20:00 con un ampio pre partita. Previsto ovviamente anche il classico post-partita in occasione del programma Calciomercato – L’Originale.

Per le informazioni su come vedere la partita in streaming, invece, CLICCA QUI.

Ricordiamo che noi di MilanLive.it vi forniremo la diretta live della partita in tempo reale.