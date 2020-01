Milan Femminile, Giacinti: “Mi ispiro a Morata”

Valentina Giacinti, attaccante del Milan Femminile, ha risposto alle domande sui suoi modelli come centravanti, facendo nomi illustri.

Valentina Giacinti è il vero e proprio leader del Milan Femminile. L’attaccante rossonera sta disputando una stagione alla grande con la sua squadra.

Titolarissima nel Milan di mister Maurizio Ganz e punto fermo della Nazionale italiana, la Giacinti è una sorta di modello per tante giovani ragazze che vogliono approcciarsi al calcio che conta.

Ma la stessa Valentina ha avuto diversi modelli sportivi come centravanti. Intervistata dal quotidiano Leggo la numero 9 del Milan ha parlato dei suoi idoli: “Modelli? Mi è sempre piaciuto moltissimo Alvaro Morata. Mi ispiro a lui. Poi mi piacciono anche altri centravanti di spessore, come Higuain o Icardi”.

La Giacinti non ha nulla da invidiare nel suo campo ai calciatori appena citati. Per lei parlano i numeri: 217 reti in 275 gare ufficiali disputate. Score da bomber vero, che il Milan deve tenersi stretto.

Milan, pronta l’offerta per Robinson: le cifre