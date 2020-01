Milan, pronta l’offerta per Robinson: le cifre

Calciomercato Milan | I rossoneri fanno sul serio per Antonee Robinson. Il terzino classe 1997 americano può diventare un nuovo colpo.

Il Milan nelle prossime ore concluderà un’operazione in uscita piuttosto importante. Ricardo Rodriguez dovrebbe passare a breve al Fenerbahce.

Il terzino svizzero, ormai da tempo in accordo con il club turco, firmerà a breve giro di posta. Si attende solo l’ok ufficiale della Federcalcio turca, che aveva inizialmente imposto un blocco del mercato al Fenerbahce.

Non appena si concluderà positivamente la cessione di Rodriguez, il Milan potrà virare su un altro obiettivo. Un sostituto ideale dello svizzero, che corrisponde al profilo di Antonee Robinson.

Calciomercato Milan, conferme sul tentativo per Robinson

Arrivano notizie piuttosto importante dall’Inghilterra, precisamente dal tabloid The Sun; pare che il Milan abbia pronta l’offerta giusta per convincere il Wigan Athletic a cedere Robinson già nella sessione di mercato.

Si parla di 10 milioni di sterline (circa 12 milioni di euro) che il Milan sarebbe disposto a sborsare per arrivare al talentuoso terzino sinistro di origine statunitense. Un calciatore che i talent-scout milanisti hanno da settimane individuato come alternativa perfetta a Theo Hernandez.

La speranza del Milan è proprio questa: investire sul classe ’97 Robinson per avere in rosa un altro calciatore di prospettiva come Theo. Forte fisicamente, rapido e abile sia nella fase di contenimento che in quella di progressione offensiva.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare al Wigan l’offerta ufficiale del Milan, che ha dunque pieno bisogno di rimpolpare le corsie laterali entro la fine della sessione di riparazione.

Le soluzioni per la difesa del Milan sono due dopo la cessione di Rodriguez: puntare proprio su un laterale mancino come Robinson per sostituirlo. Oppure su un terzino destro (Cash e Boygle i nomi più gettonati) e spostare all’occorrenza Davide Calabria a sinistra.

