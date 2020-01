Dall’Inghilterra: anche il Milan sul giovane Balogun

Calciomercato Milan | Occhi rossoneri su un altro talento che milita in Premier League. Piace il giovanissimo Folarin Balogun dell’Arsenal.

Anche il Milan si iscrive alla corsa per uno dei talenti britannici più interessanti del momento. I rossoneri sarebbero molto interessati a Folarin Balogun.

Si tratta di un calciatore classe 2001, di ruolo centravanti, che milita nell’Arsenal Under-23. Un talento indiscutibile, che sta facendo un figurone nella cosiddetta Premier League 2: per lui in stagione già 7 reti in dodici incontri disputati.

La notizia arriva direttamente dalla stampa britannica: il tabloid Daily Mail ha inserito il nome del Milan tra le pretendenti a Balogun per la prossima stagione.

Buone notizie per il club rossonero, visto che secondo il suddetto quotidiano inglese, l’Arsenal avrebbe ufficialmente respinto un’offerta ufficiale in arrivo dal Brentford, squadra di seconda divisione.

Una proposta da 5 milioni di sterline rispedite al mittente. I ‘gunners’ considerano Balogun un vero e proprio patrimonio e non intendono assolutamente svenderlo a gennaio.

Di chiare origini nigeriane, ma nato a New York, Balogun è stato scovato dai talent-scout del Milan che stanno battendo da settimane il mercato inglese. Dopo aver messo gli occhi su Jayden Bogle del Derby County e su Matty Cash del Nottingham Forrest, ora il Milan proverà ad avvicinarsi a questo centravanti diciottenne.

