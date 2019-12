Milan, caccia al terzino: un giovane inglese nel mirino

Calciomercato Milan | I rossoneri vogliono puntare su un giovane terzino proveniente dall’Inghilterra per arricchire il reparto difensivo.

Milan a caccia di un terzino destro. Secondo le ultime indicazioni fornite da Calciomercato.it, il club rossonero starebbe pensando di cambiare ancora qualcosa in difesa.

I due attuali laterali destri di difesa, ovvero Andrea Conti e Davide Calabria, non convincono del tutto. Il primo è tornato ad una condizione atletica accettabile, senza però brillare del tutto.

Il secondo invece è considerato ormai solo un’alternativa. Non è da escludere che Calabria decida dunque di andare altrove per giocare di più.

Ecco perché in vista del prossimo futuro al Milan farebbe comodo un altro terzino, con le seguenti caratteristiche: giovane, rapido, prestante fisicamente.

Calciomercato Milan, si pesca in Inghilterra per il nuovo terzino

Caccia dunque ad un difensore esterno che possa, in futuro, diventare parte integrante del reparto arretrato del Milan.

La stampa britannica fa già il nome di un talento individuato dai rossoneri. Si tratta di Jayden Bogle, terzino inglese classe 2000. Gioca nel Derby County ed è considerato in patria un giovane di prospettiva, anche già pronto per il grande salto.

Un nome decisamente sconosciuto per gli appassionati di calcio italiano. Ma Bogle vanta già ottimi numeri: 15 presenze in Championship ed un cartellino che si aggira fin da ora sui 10-12 milioni di euro.

Il Milan pare aver sguinzagliato i suoi talent-scout sulle tracce di Bogle. Non è da escludere che alcuni osservatori possano lavorare da vicino su questo terzino, magari seguendo dal vivo le prestazioni del diciannovenne al Pride Park Stadium.

Il possibile acquisto di Bogle appare però come un paradosso, dato che il Milan ha due terzini giovani da far sbocciare definitivamente come Calabria e Conti. Ed inoltre è stato lasciato partire un laterale di prospettiva come Raoul Bellanova, passato al Bordeaux dopo gli exploit con la Primavera rossonera.

