Ibrahimovic si allontana, il Milan corre ai ripari: tutte le alternative

Calciomercato Milan | Si fa complicata la corsa a Zlatan Ibrahimovic. Ma ai rossoneri non mancano idee alternative in attacco.

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic si allontanano. Sembra ormai un dato di fatto, viste le ultime news che arrivano dall’Italia e dall’estero.

Anche Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ne parla con pessimismo. Pare che il Milan si aspettasse più decisione e rapidità nella risposta di Ibrahimovic, il quale invece ha slittato ogni comunicato sul suo futuro.

Inoltre l’offerta del Milan non convince del tutto Ibra. I sei mesi di contratto (a 2 milioni netti di stipendio) più un’opzione per prolungare fino al 2021 non sembrano abbastanza. Ecco perché lo svedese sta glissando, magari aspettando nuovi rilanci da altri club.

Calciomercato Milan, da Mertens a Cavani: le alternative a Ibrahimovic

Il Milan attende ancora una risposta da Ibrahimovic. Ma allo stesso tempo Paolo Maldini e Zvonimir Boban starebbero pensando a diverse alternative in attacco.

I rossoneri vogliono arricchire il reparto offensivo a gennaio, puntando su un elemento di qualità ed affidabile da affiancare a Piatek e Leao.

Tanti i possibili nomi che il Milan starebbe valutando. Il primo in assoluto è Mario Mandzukic. Separato in casa della Juventus, calciatore di spessore ma che pretende un ingaggio ‘monstre’ per cambiare maglia.

Occhi anche su Moise Kean: il talento italiano gioca nell’Everton ma preferirebbe tornare in Serie A. Il Milan può essere un’opzione concreta, con l’ok del solito Mino Raiola.

I rossoneri guardano al mercato dei prossimi svincolati 2020: gente come Dries Mertens, Edinson Cavani e Olivier Giroud possono far comodo. In particolare se dovessero diventare operazioni low-cost.

Oppure l’alternativa a Ibrahimovic potrebbe essere un calciatore da prendere in prestito e da valutare in corso d’opera. Come Mariano Diaz, attaccante completo ma in esubero del Real Madrid. O come Fernando Llorente, che nel Napoli non sta trovando né spazio né continuità.

Insomma una lista internazionale e folta quella in mano ai dirigenti del Milan. Ibrahimovic però resta ancora la tentazione più grande, anche se difficile da convincere.

