Dani Olmo, è fatta con il Lipsia: affare da 35 milioni

Dani Olmo ha ormai decretato il proprio futuro. L’attaccante esterno spagnolo passerà al Lipsia e giocherà in Bundesliga da gennaio.

Manca solo l’ufficialità. Ma Dani Olmo a breve sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Lipsia, squadra della Bundesliga tedesca.

Il talento spagnolo passerà dalla Dinamo Zagabria al Lipsia per un affare da circa 35 milioni di euro. Lo ha scritto oggi La Repubblica, confermando come l’ex canterano del Barcellona abbia scelto una volta per tutte la sua prossima destinazione.

Era certo che Olmo avrebbe lasciato la Croazia nella sessione di calciomercato di gennaio. Ci aveva provato anche il Milan, squadra interessata al classe ’98 ormai da tempo. Ma in realtà i rossoneri si sono subito tirati fuori dalla corsa, viste le alte richieste della Dinamo per il cartellino del calciatore.

Dani Olmo è sbarcato da poche ore in Germania e sta effettuando le visite mediche per il Lipsia, che dunque batte la concorrenza internazionale e si aggiudica le prestazioni di questo esterno d’attacco che faceva gola a molte società europee.

Il contratto pronto per Olmo sarà di cinque stagioni, con un ingaggio da 2,5 milioni all’anno. Un’occasione persa per il Milan, che poteva accaparrarsi in passato (ed a basso costo) le prestazioni dello spagnolo. Il quale invece continuerà a giocare in Champions League con la maglia del Lipsia.

Casa Milan, la squadra Primavera ospite a pranzo – VIDEO