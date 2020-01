Sky – Milan, Rodriguez al Fenerbahce: via libera dalla Turchia

La Federazione calcistica della Turchia ha dato l’ok al trasferimento di Ricardo Rodriguez dal Milan al Fenerbahce, club con alcuni problemi finanziari.

Sembra essersi finalmente sbloccato il trasferimento di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce. Dopo giorni di stand-by, adesso l’operazione dovrebbe essere formalizzata.

È Sky Sport sul proprio sito ufficiale a riferire che la Federazione calcistica della Turchia ha dato il via libera all’affare. A causa di alcuni problemi finanziari del club di Istanbul, la trattativa non è stata chiusa prima. Ora è presumibile che tutto si concluderà in breve tempo.

Rodriguez dovrebbe passare al Fenerbahce con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5-6 milioni di euro. Si pensava che il Milan potesse incassare una cifra maggiore dalla cessione del terzino sinistro titolare della nazionale svizzera, invece le offerte ricevute sono state tutte abbastanza basse.

Il rendimento dell’ex Wolfsburg in maglia rossonera è stato perlopiù deludente. Le aspettative quando arrivò dalla Bundesliga erano abbastanza elevate, invece abbiamo visto tante prestazioni tra l’insufficiente e l’appena sufficiente. Un peccato, ma comunque ora il Milan ha trovato in Theo Hernandez un titolare affidabile e Rodriguez avrà l’occasione di rilanciarsi in Turchia.

