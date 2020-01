Il Giornale – Contatti Siviglia-Milan per Suso: fissato il prezzo

Monchi vuole portare Jesus Suso al Siviglia e ha già avviato dei dialoghi con il Milan, che intanto ha stabilito il prezzo per la cessione del giocatore.

Jesus Suso e il Milan vogliono dirsi addio, ma serve l’offerta giusta per il via libera al trasferimento. Per adesso nessuna proposta ha convinto il club rossonero, che non vuole fare regali.

L’esterno offensivo 26enne vorrebbe tornare in Spagna, dove sembra essere il Siviglia la squadra maggiormente interessata. Oggi il quotidiano Il Giornale conferma ciò, spiegando che il direttore sportivo Monchi ha avviato i contatti con il Milan. Il prezzo è stato fissato a 20 milioni di euro.

Milan, assalto a Robinson dopo la cessione di Rodriguez

Calciomercato Milan, Suso andrà al Siviglia?

In estate Paolo Maldini e Zvonimir Boban chiedevano non meno di 30 milioni per la cessione di Suso, ma il suo rendimento ha fatto inevitabilmente fatto scendere la valutazione. Questi sono stati mesi molto negativi per il giocatore, incapace di fare il salto di qualità che ci si aspetta da anni. Anzi, c’è stata addirittura un’involuzione nelle prestazioni.

Tutto il Milan ha faticato nei primi mesi, non si può incolpare Suso delle disgrazie della squadra, ma adesso lui è finito in panchina e i risultati stanno arrivando. Non si spiegano solamente con la sua esclusione, però è innegabile che il connazionale Samuel Castillejo stia dando un contributo maggiore. Al gruppo ha fatto bene anche l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, elemento d’esperienza e personalità che rappresenta un esempio da seguire.

Il club rossonero spera che con il Siviglia si possa sviluppare una trattativa che porti al trasferimento di Suso in Andalusia. Per adesso non c’è un’offerta concreta di Monchi, ma potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Non bisogna escludere che il Milan possa aprire a una formula del prestito se le offerte di cessione a titolo definitivo dovessero latitare.

Tuttosport – Paquetà-PSG: tre possibili pedine di scambio per il Milan