Sorrentino rivela: “Anni fa ci fu qualcosa con il Milan”

Stefano Sorrentino svela un retroscena di calciomercato che riguarda un suo possibile trasferimento al Milan in passato. Cosa che non si è concretizzata.

Stefano Sorrentino si è ritirato dal calcio giocato dopo tanti anni trascorsi a difendere la porta del Chievo Verona. Adesso il suo intento è quello di fare il corso da direttore sportivo per iniziare una carriera da dirigente in futuro.

In un’intervista concessa a Radio Sportiva gli è stato chiesto se ci sia stata la possibilità di un suo trasferimento al Milan in passato. Questa la sua risposta: «C’era stato qualcosa anni fa prima dell’approdo di Donnarumma in prima squadra». Il riferimento è probabilmente al 2015, quando sulla panchina rossonera c’era Sinisa Mihajlovic. Il titolare era Diego Lopez e c’era Christian Abbiati come vice, ma l’allenatore serbo a ottobre contro il Sassuolo a San Siro decise di lanciare titolare l’allora 16enne Gianluigi Donnarumma.

Sorrentino giocava nel Palermo, quella fu la sua ultima stagione in Sicilia prima di fare ritorno al Chievo Verona nell’estate 2016. Il portiere classe 1979 ha chiuso la carriera in Veneto, purtroppo con una retrocessione. Avrebbe preferito concludere la sua esperienza sul campo diversamente, però è andata così.

Sorrentino è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, prima di trasferirsi alla Juventus e poi al Torino. Tra il 1999 e il 2001 è stato in prestito in Serie C alla Juve Stabia e al Varese, successivamente è tornato in granata e vi è rimasto fino al 2005. In seguito ha accettato l’offerta dell’AEK Atene e ha giocato in Grecia per due stagioni, esordendo sia in Coppa UEFA che in Champions League. Poi è passato al Recreativo Huelva in Spagna e nel 2008 il Chievo Verona lo ha riportato in Serie A. A gennaio 2013 trasferimento al Palermo e tre anni dopo rientro in Veneto per chiudere la carriera.

Calciomercato | Milan-Benfica, trattativa in corso per Florentino: il punto